Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Проектом предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантина с учетом эпидемиологической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин”, – сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.
Он отметил, что МОЗ введет определенные признаки эпидемиологической ситуации в регионах. А именно:
- Инцидентность – это среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения, которое должно составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения;
- Загруженность коек в учреждениях охраны здоровья, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должно составлять менее 50 %.
- Количество тестирования методом ПЦР и иммуноферментного анализа должно составлять более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.
- Ослабление эпидемиологических мероприятий применяются и прекращаются на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ ТНП.
“У нас вводится пять этапов. Сейчас мы находимся на первом этапе. С 22 мая мы предлагаем ввести второй этап. И так каждый этап – это десять дней”, – добавил Степанов.
По его словам, введение адаптивного карантина позволит контролировать ситуацию на территории Украины.
- Министерство здравоохранения разработало детальный план выхода из карантина, который разделен на 4 этапа. Каждому из них соответствуют определенные критерии и смягчения.
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантин: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее в правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин усиливать именно там, а не по всей стране).