Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Проектом предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантина с учетом эпидемиологической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин”, – сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

Он отметил, что МОЗ введет определенные признаки эпидемиологической ситуации в регионах. А именно:

Инцидентность – это среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения, которое должно составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения;

Загруженность коек в учреждениях охраны здоровья, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должно составлять менее 50 %.

Количество тестирования методом ПЦР и иммуноферментного анализа должно составлять более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.

Ослабление эпидемиологических мероприятий применяются и прекращаются на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ ТНП.

“У нас вводится пять этапов. Сейчас мы находимся на первом этапе. С 22 мая мы предлагаем ввести второй этап. И так каждый этап – это десять дней”, – добавил Степанов.

По его словам, введение адаптивного карантина позволит контролировать ситуацию на территории Украины.