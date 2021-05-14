Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою запровадив граничні торговельні надбавки (націнки) на паливо на період дії карантину. Бізнес-асоціації вже висловилися проти такого рішення.

Про це повідомляють Мінекономіки та Європейська бізнес асоціація.

Держрегулювання цін

У п’ятницю, 14 травня, Кабінет Міністрів вніс зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року щодо заходів стабілізації цін на деякі товари та встановив з 15 травня граничні націнки на паливо на період дії карантину.

Граничний рівень торговельної надбавки встановлено у таких розмірах:

не більше 7 гривень (з ПДВ) на 1 літр для дизельного палива;

не більше 5 гривень (з ПДВ) на 1 літр для автомобільних бензинів.

Продавці палива мають враховувати цю надбавку під час встановлення роздрібної ціни на пальне, що реалізується через мережу АЗС.

В уряді кажуть, що встановлення граничної позначки є вимушеним та тимчасовим заходом.

“Це відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах. Уряд за здорову і прозору конкуренцію на ринку пального. Але водночас Уряд має захистити простих споживачів, які і так постраждали від вимушених карантинних обмежень. Граничний розмір торговельної надбавки унеможливить маніпуляцію цінами, стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним та запровадить прозорий механізм ціноутворення”, — переконує міністр розвитку економки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Що каже бізнес?

Європейська Бізнес Асоціація (об’єднання понад тисячі європейських, українських та міжнародних компаній) виступило рішуче проти такого регулювання.

“На переконання Європейської Бізнес Асоціації, дані ініціативи є неприйнятними в цивілізованій європейській країні та сприятимуть ще більшій тінізації ринку”, — йдеться в повідомленні.

В ЄБА акцентують, що такі зміни суперечать Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС, оскільки державне регулювання цін нівелює роль ринку як основного регулятора ринкових відносин.

Представники бізнесу переконують, що “ручне” регулювання може знищити механізми формування цін та створити кризу з непрогнозованим забезпеченням нафтопродуктів для споживачів.

Також в ЄБА зауважують, що таке регулювання шкодить конкуренції між АЗС. Представники бізнесу вважають, що компанії можуть зазнати збитків через таке регулювання, що призведе, зокрема, до зменшення надходжень до бюджету.

В ЄБА закликають уряд скасувати відповідну постанову.

“Тож Європейська Бізнес Асоціація звертається до КМУ із закликом скасувати прийняту Постанову і не допустити введення граничної торгівельної надбавки на пальне, аби сфера продовжувала функціонувати та в ній зміцнювались рівні правила гри. Про негативні наслідки такого регулювання Асоціація завчасно попереджала Уряд”, — йдеться в заяві.