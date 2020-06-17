Кабинет Министров сегодня на заседании поддержал проект распоряжения, согласно которому с 20 июня по 31 августа при температуре воздуха выше 28 градусов движение транспортных средств, фактической массой более 24 тонн, будет ограничено.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Проект распоряжения разработан МВД с целью предотвращения преждевременного разрушения автомобильных дорог перегрузкой транспортных средств. Проект акта направлен на сохранение автодорог общего пользования и их использования в соответствии с техническими условиями эксплуатации”, – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что внедрение автоматического весового контроля транспортных средств является элементом обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автомобильных дорог, которые сейчас строятся.

“Проектом распоряжения поручается: Государственному агентству автомобильных дорог, Национальной полиции, местным органами исполнительной власти в пределах компетенции принять меры по ограничению движения транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха выше 28 градусов на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов с 08:00 до 20:00”, – пояснил министр.

Он также добавил, что с 20 июня по 31 августа будут работать мобильные группы работников Государственной службы безопасности на транспорте, Нацполиции и СБУ, которые будут выявлять факты нарушений правил проезда транспортных средств весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Правительство поддержало проект с доработкой в однодневный срок.