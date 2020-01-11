Кабинет Министров Украины выплатит семьям украинцев, погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране, по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее исполнение страховых выплат.

Об этом проинформировал в видеообращении глава Правительства Алексей Гончарук.

“Правительство выделит по 200 тысяч гривен каждой семье, которая пострадала в этой трагедии. Также мы предоставим необходимую юридическую поддержку и сопровождение в подготовке исковых и других заявлений для восстановления справедливости, если какая-либо из семей будет нуждаться в такой помощи”, – подчеркнул Гончарук.

Он уточнил, что авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) выплатит компенсации семьям членов экипажа.

“Также мы проконтролируем, чтобы семьи каждого погибшего получили страховую выплату, предусмотренную Монреальской конвенцией”, – заявил премьер.

“Наши дипломаты уже работают над тем, чтобы, используя все доступные в международном праве методы, добиться компенсации от иранской стороны”, – добавил Гончарук.