Об этом проинформировал в видеообращении глава Правительства Алексей Гончарук.
“Правительство выделит по 200 тысяч гривен каждой семье, которая пострадала в этой трагедии. Также мы предоставим необходимую юридическую поддержку и сопровождение в подготовке исковых и других заявлений для восстановления справедливости, если какая-либо из семей будет нуждаться в такой помощи”, – подчеркнул Гончарук.
Он уточнил, что авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) выплатит компенсации семьям членов экипажа.
“Также мы проконтролируем, чтобы семьи каждого погибшего получили страховую выплату, предусмотренную Монреальской конвенцией”, – заявил премьер.
“Наши дипломаты уже работают над тем, чтобы, используя все доступные в международном праве методы, добиться компенсации от иранской стороны”, – добавил Гончарук.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Сегодня Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.