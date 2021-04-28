У середу, 28 квітня, Кабінет Міністрів залишити без змін тариф на електроенергію для населення.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

Ціну залишили на рівні 1,68 грн за КВт/год до 30 червня.

“Сьогодні ми продовжуємо механізм дії накладених соціальних зобов’язань до 30 червня. Ціна для людей на електроенергію залишається без змін, 1,68 грн/кВт”, – заявив Шмигаль.

Також очільник Кабміну наголосив, що тепер НАЕК “Енергоатом” і НЕК “Укргідроенерго” продаватимуть електроенергію безпосередньо постачальникам послуг з укладанням двосторонніх договорів без посередництва ДП “Гарантований покупець”.

Нагадаємо, що 13 квітня Верховна Рада України на першому позачерговому засіданні провалила всі проєкти постанов, які стосувалися врегулювання тарифів на комунальні послуги.