Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он уточнил, что онлайн, в том числе, будут проходить и заседания Кабмина.
“Со следующей недели и правительственные совещания, и Правительство мы полностью переведем в онлайн. Таково требование времени. Мы с вами будем работать онлайн, коллеги. Коронавирус меняет наши жизни, и Правительство должно также демонстрировать на собственном примере, что дистанционная работа, работа онлайн является сегодня требованием времени. Она сохранит здоровье украинцев”, – подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что сегодняшнее заседание Кабмина также является практически выездным в режиме онлайн, поскольку в нем участвуют помощью видеосвязи представители Херсонской областной госадминистрации, а приглашенным на заседание лицам предложили онлайн-связь.
(На видео – с 13:19)
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