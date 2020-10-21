Кабинет Министров Украины со следующей недели будет работать в дистанционном режиме в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что онлайн, в том числе, будут проходить и заседания Кабмина.

“Со следующей недели и правительственные совещания, и Правительство мы полностью переведем в онлайн. Таково требование времени. Мы с вами будем работать онлайн, коллеги. Коронавирус меняет наши жизни, и Правительство должно также демонстрировать на собственном примере, что дистанционная работа, работа онлайн является сегодня требованием времени. Она сохранит здоровье украинцев”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что сегодняшнее заседание Кабмина также является практически выездным в режиме онлайн, поскольку в нем участвуют помощью видеосвязи представители Херсонской областной госадминистрации, а приглашенным на заседание лицам предложили онлайн-связь.

(На видео – с 13:19)