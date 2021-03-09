Об этом сообщает телеграм-канал “Коронавирус.инфо”.
В частности, под запрет попали пассажирские перевозки в соответствующих административно-территориальных единицах.
Речь идет о регулярных и нерегулярных транспортных перевозках, кроме транзитных.
Разрешается:
- перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве не более пяти человек, в т.ч. водитель (без учета детей);
- перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения при условии информирования о маршруте движения органов Нацполиции;
- перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованным с Минздравом и Мининфраструктуры;
- перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
На данный момент в “красной” зоне карантина находятся четыре региона западной Украины: Житомирская, Закарпатская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. В Минздраве объяснили, что условием для введения жесткого локдауна на всей территории Украины является пребывание в “красной” зоне 13 и более областей.
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- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.