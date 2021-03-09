Об этом сообщает телеграм-канал “Коронавирус.инфо”.

В частности, под запрет попали пассажирские перевозки в соответствующих административно-территориальных единицах.

Речь идет о регулярных и нерегулярных транспортных перевозках, кроме транзитных.

Разрешается:

перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве не более пяти человек, в т.ч. водитель (без учета детей);

перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения при условии информирования о маршруте движения органов Нацполиции;

перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованным с Минздравом и Мининфраструктуры;

перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

На данный момент в “красной” зоне карантина находятся четыре региона западной Украины: Житомирская, Закарпатская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. В Минздраве объяснили, что условием для введения жесткого локдауна на всей территории Украины является пребывание в “красной” зоне 13 и более областей.