Кабинет Министров Украины запретил находиться на территориях общего пользования в "красных" зонах карантина без защитных масок. Речь идет, в частности, о парках и улицах.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 230 от 22 марта.

Этим документом внесены изменения в постановление КМУ от 9 декабря 2020 года № 1236 “Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”.

Изменения, в частности, внесены в пункт, в котором прописаны ограничения “красной” зоны карантина.

Так, теперь в “красных” зонах распространения коронавируса запрещается “пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно”.

Согласно закону Украины “О благоустройстве населенных пунктов”, к территориям общего пользования относятся:

• парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки – памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

• памятники культурного и исторического наследия;

• площади, бульвары, проспекты;

• улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

• пляжи;

• кладбища;

• другие территории общего пользования.

Также переформулирован запрет на деятельность непродовольственных рынков в “красной зоне”. Теперь этот пункт звучит так, что запрещена “деятельность рынков, кроме продовольственных”.

Кроме того, запрещена работа подвесных канатных дорог.