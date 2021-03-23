Об этом говорится в постановлении Кабмина № 230 от 22 марта.
Этим документом внесены изменения в постановление КМУ от 9 декабря 2020 года № 1236 “Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”.
Изменения, в частности, внесены в пункт, в котором прописаны ограничения “красной” зоны карантина.
Так, теперь в “красных” зонах распространения коронавируса запрещается “пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно”.
Согласно закону Украины “О благоустройстве населенных пунктов”, к территориям общего пользования относятся:
• парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки – памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
• памятники культурного и исторического наследия;
• площади, бульвары, проспекты;
• улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
• пляжи;
• кладбища;
• другие территории общего пользования.
Также переформулирован запрет на деятельность непродовольственных рынков в “красной зоне”. Теперь этот пункт звучит так, что запрещена “деятельность рынков, кроме продовольственных”.
Кроме того, запрещена работа подвесных канатных дорог.
- С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- Со вторника, 23 марта, в Киеве начала официально действовать “красная” зона карантина.
- Более половины украинцев поддерживают введение жесткого карантина (локдауна), если ситуация с коронавирусом COVID-19 в Украине будет ухудшаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 10 по 12 марта 2021 года.