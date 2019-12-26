Открытое письмо Национальной ассоциации дорожников Украины на своей странице в Facebook опубликовал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он напомнил, что предыдущий Кабмин создавал Дорожный фонд как защищенную статью, чтобы никто не мог в ручном режиме решать кому платить, а кому нет.

“В приложении открытое письмо Национальной ассоциации дорожников Украины, которая объединяет ведущие украинские компании, в адрес руководства страны. Больше, чем месяц правительством не оплачены счета за построенные частными компаниями дороги, что также срывает зимнее содержание дорог и подготовку к следующему строительному сезону. Задолженность уже составила более чем 2,7 млрд грн. В том числе, не оплачено строительство громко разрекламированных дорог Запорожье-Мариуполь, Николаев-Кривой Рог и других”, – отметил Омелян.

Экс-министр напомнил, что дорожную отрасль три года, в 2015-2017 годах, создавали не то, что с нуля, а с минуса, потому правительство Януковича “забыло расчитаться”: “И вот опять тоже самое”.

Омелян опубликовал письмо на имя Президента Владимира Зеленского.