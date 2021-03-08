Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказал в видеообращении об итогах работы за год.
“На протяжении этого года Секретариат Кабинета Министров подготовил более 160 заседаний Кабинета Министров. Это, наверное, самый большой показатель за всю историю украинских правительств. Ведь фактически за 365 дней 164 заседания Кабинета Министров произошло — фактически раз в два дня”, — сказал он.
Министр отметил, что это связано со значительным количеством новых вызовов.
“У нас новые вызовы, новые задачи, и мы должны были принимать так называемые решения с колес, когда надо было немедленно реагировать на вызовы и ситуации”, — добавил он.
- Напомним, 4 февраля прошлого года Верховная Рада Украины назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий Украины.
- Через месяц Рада поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства и утвердил назначение на эту должность Дениса Шмыгаля.
- С первых дней своей работы правительство Шмыгаля недоукомплектованное. По состоянию на 8 марта, постоянного главы не имеет министерство энергетики. В.и.о предназначен бывший топ-менеджер “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.