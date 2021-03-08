За первый год работы Кабинет Министров во главе с Денисом Шмигалем провел более 150 заседаний. В правительстве убеждены, что этот показатель может быть рекордным.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказал в видеообращении об итогах работы за год.

“На протяжении этого года Секретариат Кабинета Министров подготовил более 160 заседаний Кабинета Министров. Это, наверное, самый большой показатель за всю историю украинских правительств. Ведь фактически за 365 дней 164 заседания Кабинета Министров произошло — фактически раз в два дня”, — сказал он.

Министр отметил, что это связано со значительным количеством новых вызовов.

“У нас новые вызовы, новые задачи, и мы должны были принимать так называемые решения с колес, когда надо было немедленно реагировать на вызовы и ситуации”, — добавил он.