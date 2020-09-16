Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания Правительства.
Отмечается, что такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни.
Напомним, сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину. По данным МВД, люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.
- Ранее сообщалось, что в Умани с 15 по 21 сентября будет усилен карантин из-за паломничества хасидов на празднование Рош-Ха-Шана.
- На границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Они планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана – еврейского нового года.