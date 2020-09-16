Кабинет Министров Украины сегодня на заседании поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания Правительства.

Отмечается, что такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни.

Напомним, сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину. По данным МВД, люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.