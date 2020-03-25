С пятницы, 27 марта, Украина намерена полностью прекратить пассажирские перевозки через границы страны.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

“На сегодняшнем заседании Правительства дал поручение Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции, МВД, МИД и профильным вицепремьер разработать план по ограничению любых пассажирских перевозок через государственную границу. Чтобы ускорить преодоление коронавирусной инфекции, нужно просчитывать все возможные варианты действий. Это необходимо для того, чтобы контролировать состояние здоровья украинцев, которых мы возвращаем из-за границы, особенно из стран, где бушует эпидемия коронавирусной инфекции”, – написал Шмыгаль.

Он отметил, что Кабинет Министров в этом решении будет соблюдать Конституцию Украины, чтобы не допустить нарушения прав наших граждан.

“Каждый украинец имеет право вернуться домой. Правительство всячески способствует нашим гражданам, которые выразили такое желание”, – подчеркнул Премьер-министр.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина:

• штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн;

• штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.