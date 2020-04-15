Кабинет Министров Украины поддержал закрытие еще 10 пунктов пропуска для автомобильного сообщения на государственной границе.

Как проинформировали в пресс-службе КМУ, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Правительства.

Такие меры предприняты для того, чтобы повысить уровень безопасности на время карантина.

“Мы знаем, что уже сократился пассажиропоток через границу, поэтому закрытие 10 пунктов пропуска – это еще один шаг к повышению мер безопасности на время карантина”, – подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, будут закрыты пункты пропуска: “Устилуг”, “Смильница”, “Грушев”, “Угринов”, “Солотвино”, “Кальминцы”, “Бронница”, “Сокиряны”, “Новые Трояны” и “Паланка”.

Они находятся на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Как отметил глава МВД Арсен Аваков, “это автомобильные, а иногда и пешеходные пункты пропуска”.

В Кабмине заверили, что решение о закрытии пешеходных и автомобильных пунктов пропуска согласовано с международными партнерами. То есть, страны, граничащие с Украиной, закрыли свои КПП зеркально.

Сейчас на государственной границе Украины 125 временно закрытых пунктов пропуска, 105 действующих, в том числе 18 для автомобильного сообщения.

(На видео – с 20:10)

Стоит отметить, что с 00:00 17 марта были закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с 00:00 16 марта минимум по 24 апреля закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Сейчас в Украину можно попасть только на автомобиле или пешком.