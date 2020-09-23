Об этом сообщил сегодня на заседании КМУ премьер-министр Денис Шмыгаль.
“С принятием решения Конституционным судом о заработных платах чиновников и государственных служащих Кабинет Министров, я лично, остаемся под регулированием и действием постановления № 304, в котором заработные платы премьер-министра, министров ограничены размером не больше 5 средних зарплат”, – отметил Шмыгаль.
Он добавил, что под ограничения также подпадают зарплаты заместителей министров и других чиновников.
“Я прошу всех министров контролировать, чтобы не было перекосов, чтобы зарплаты людей, которые работают на государство, отвечали тем уровням, о которых мы говорили и которые приемлемы экономической ситуации”, – заявил премьер.
(На видео – с 18:50)
Ранее Шмыгаль заявлял, что средняя зарплата в Украине составляет около 11 тыс. гривен.
Согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на июль средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 11804 грн.
Стоит отметить, что в конце августа Конституционный Суд Украины принял решение касательно конституционности установленных на период действия карантина ограничений прав и свобод граждан. Среди прочего, суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.
- В апреле Кабинет Министров Украины ограничил выплаты топ-менеджерам государственных компаний и членам наблюдательных советов предприятий до 47 000 гривен в месяц до конца карантина.