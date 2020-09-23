Кабинет Министров Украины сохранил ограничение заработных плат для членов Правительства на уровне 5 средних зарплат, несмотря на решение Конституционного суда.

Об этом сообщил сегодня на заседании КМУ премьер-министр Денис Шмыгаль.

“С принятием решения Конституционным судом о заработных платах чиновников и государственных служащих Кабинет Министров, я лично, остаемся под регулированием и действием постановления № 304, в котором заработные платы премьер-министра, министров ограничены размером не больше 5 средних зарплат”, – отметил Шмыгаль.

Он добавил, что под ограничения также подпадают зарплаты заместителей министров и других чиновников.

“Я прошу всех министров контролировать, чтобы не было перекосов, чтобы зарплаты людей, которые работают на государство, отвечали тем уровням, о которых мы говорили и которые приемлемы экономической ситуации”, – заявил премьер.

(На видео – с 18:50)

Ранее Шмыгаль заявлял, что средняя зарплата в Украине составляет около 11 тыс. гривен.

Согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на июль средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 11804 грн.

Стоит отметить, что в конце августа Конституционный Суд Украины принял решение касательно конституционности установленных на период действия карантина ограничений прав и свобод граждан. Среди прочего, суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.