Кабинет Министров Украины утвердил изменения в постановление о карантине, согласно которым запрет на осуществление плановых госпитализаций будет действовать только в "красной" зоне.

Об этом говорится в постановлении правительства № 230 от 22 марта.

Этим документом внесены изменения в постановление КМУ от 9 декабря 2020 года № 1236, в котором прописаны нормы адаптивного карантина и эпидемического зонирования (разделения страны на “зоны карантина” – “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”).

Так, согласно нормам адаптивного карантина, которые начали действовать в Украине с 24 февраля 2021 года, в “желтых”, “оранжевых” и “красных” зонах было запрещено проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации (за исключением отдельных случаев).

Новым постановлением Кабмин прописал, что этот запрет будет действовать только в “красной” зоне карантина. Там запрещается проведение государственными и коммунальными медучреждениями плановых мероприятий по госпитализации, кроме:

• оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

• оказания помощи беременным, роженицам, новорожденным;

• оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;

• предоставления паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

• предоставления плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, что предоставляют третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;

• проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.