Об этом проинформировал на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

Так, министры проголосовали за отмену соответствующих положений в лицензионных условиях относительно распространителей лотерей.

“Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорами на распространение государственных мгновенных лотерей”, – отметил Гончарук.

Он уточнил, что уже дал поручение Национальной полиции Украины провести массовую проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. Государственная фискальная служба, в свою очередь, должна организовать проверки лицензий всех “государственных лотерей”.

Как проинформировали в пресс-службе Правительства, ночью уже были закрыты более 150 заведений по Украине и изъято оборудование на 46 млн грн.

“В Украине работают только три оператора государственных лотерей. Однако это не мешает десяткам сотен заведений по всей стране осуществлять игорную деятельность, запрещенную законом, прикрываясь лотереями. Как это работает? Эти учреждения заключают с операторами гослотерей договоры на распространение. Прикрываются этими договорами, однако на территории заведения устанавливают “игровые автоматы”, которые запрещены законом. Мы эти схемы прекращаем”, – заверил Гончарук.