Кабинет Министров запретил до 1 июля экспортировать гречку, чтобы защитить внутренний рынок.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Сегодня, 2 апреля, на внеочередном заседании Правительства принято постановление “О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 № 1109″, которым запрещается до 1 июля экспортировать гречку на внешние рынки. Так, постановлением вводится временный – до 1.07.2020 г. Режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеной (без плодовой оболочки). В частности, установлен нулевой объем квоты для указанных товаров”, – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка.

“Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время имеет диалог с производителями и ритейлерами”, – подчеркнули в Минэкономики.

Также в ведомстве напомнили, что Беларусь, Россия и Казахстан также временно запретили экспорт гречки.

В министерстве отметили, что будут призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречку.