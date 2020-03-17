Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.

Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

Под запрет попали заведения общественного питания (кафе, бары, рестораны, пабы, фуд-корты и так далее). Торговые и торгово-развлекательные центры должны быть закрыты.

Кроме этого, запрещено проведение культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий, если в них принимают участие свыше 10 человек.

Разрешено проводить только мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления.

Будет работать доставка еды.

Разрешена работа продуктовых магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу.