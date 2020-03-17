Об этом сказано в пресс-службе ведомства.
Под запрет попали заведения общественного питания (кафе, бары, рестораны, пабы, фуд-корты и так далее). Торговые и торгово-развлекательные центры должны быть закрыты.
Кроме этого, запрещено проведение культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий, если в них принимают участие свыше 10 человек.
Разрешено проводить только мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления.
Будет работать доставка еды.
Разрешена работа продуктовых магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.
Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.