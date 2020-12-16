Кабинет Министров сегодня на заседании ввел четыре категории срочности вызовов скорой помощи.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, в зависимости от состояния пациента обращения к “скорой” будут разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это даст возможность снизить уровень смертности, ведь устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием.

Норматив прибытия медицинских бригад в таком случае должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру. При этом, учитывая возможность возникновения обстоятельств, не зависящих от организации системы предоставления экстренной медицинской помощи (усложненное дорожное движение, метеорологические условия и т.п.), допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 25 процентах случаев.

В то же время, нормативы прибытия скорой помощи на место происшествия по обращению, относящихся к категории экстренных, составляют 20 минут.

В случае поступления обращения, которое относится к категории неэкстренных, диспетчер будет рекомендовать пациенту обратиться к врачу, с которым заключена декларация, или в ближайшее отделение экстренной помощи. Если такая возможность отсутствует, диспетчер будет направлять к пациенту бригаду, которая не выполняет критические и экстренные вызовы.

Если же поступит обращение, которое относится к категории непрофильных, диспетчер также будет рекомендовать пациенту обратиться к врачу, с которым заключена декларация. Но в случае необходимости ответственный медработник центра экстренной помощи должен предоставить дистанционную медицинскую консультацию о причинах обращения.