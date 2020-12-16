Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, в зависимости от состояния пациента обращения к “скорой” будут разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это даст возможность снизить уровень смертности, ведь устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием.
Норматив прибытия медицинских бригад в таком случае должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру. При этом, учитывая возможность возникновения обстоятельств, не зависящих от организации системы предоставления экстренной медицинской помощи (усложненное дорожное движение, метеорологические условия и т.п.), допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 25 процентах случаев.
В то же время, нормативы прибытия скорой помощи на место происшествия по обращению, относящихся к категории экстренных, составляют 20 минут.
В случае поступления обращения, которое относится к категории неэкстренных, диспетчер будет рекомендовать пациенту обратиться к врачу, с которым заключена декларация, или в ближайшее отделение экстренной помощи. Если такая возможность отсутствует, диспетчер будет направлять к пациенту бригаду, которая не выполняет критические и экстренные вызовы.
Если же поступит обращение, которое относится к категории непрофильных, диспетчер также будет рекомендовать пациенту обратиться к врачу, с которым заключена декларация. Но в случае необходимости ответственный медработник центра экстренной помощи должен предоставить дистанционную медицинскую консультацию о причинах обращения.
- Ранее сообщалось, что в Украине пациенты с симптомами коронавирусной болезни COVID-19 смогут вызывать мобильную бригаду, позвонив в контакт-центр.