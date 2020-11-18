В Украине вступили в силу изменения в постановление Кабинета Министров по внедрению так называемых "приоритетных часов" на время карантина. Они будут действовать в учреждениях торговли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОН.

По словам министра, “приоритетные часы” ввели с целью уменьшения количества инфицирования групп риска.

“Люди пожилого возраста относятся к группе риска. Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет. “Приоритетные часы” действуют с 10:00 до 12:00. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все учреждения торговли и услуг будут следовать этому”, – отметил министр здравоохранения.

Также Степанов отметил, что карантин выходного дня ввели с целью замедления стремительного распространения коронавируса в Украине. По его словам, пренебрежение карантина уже через месяц приведет к коллапсу медицинской системы.