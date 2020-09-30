Кабинет Министров Украины сегодня на заседании утвердил Государственный стандарт базового среднего образования, который вступит в силу с 2022 и будет касаться учащихся, обучающихся по двенадцатилетней программе.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, компетентности и навыки, заложенные в Государственном стандарте базового среднего образования, базируются на лучших практиках Европейского Союза и соответствуют современному технологическому миру.

В частности, документ определяет 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них:

свободное владение государственным языком,

способность общаться на иностранных языках,

математическая и технологическая компетентность,

инновационность и открытость к новым идеям,

предприимчивость и финансовая грамотность,

способность учиться на протяжении жизни.

Отмечается, что документ устанавливает четкие ориентиры, по которым ученики будут получать знания, а родители смогут отслеживать учебный прогресс своих детей.

“В свою очередь, педагоги будут иметь академическую свободу, а школы будут обеспечены всеми ресурсами, в частности электронными и технологическими решениями”, – добавил Шмыгаль.

Он также отметил, что в проекте Государственного бюджета на 2021 год наибольший рост предусмотрен на систему образования.

“На 34 млрд грн больше для образовательной сферы, чем в этом году. Это рекордные 159 млрд грн для Министерства образования и науки, из которых 1,4 млрд грн будет выделено для программы “Новая украинская школа”, – резюмировал премьер.