Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, компетентности и навыки, заложенные в Государственном стандарте базового среднего образования, базируются на лучших практиках Европейского Союза и соответствуют современному технологическому миру.
В частности, документ определяет 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них:
- свободное владение государственным языком,
- способность общаться на иностранных языках,
- математическая и технологическая компетентность,
- инновационность и открытость к новым идеям,
- предприимчивость и финансовая грамотность,
- способность учиться на протяжении жизни.
Отмечается, что документ устанавливает четкие ориентиры, по которым ученики будут получать знания, а родители смогут отслеживать учебный прогресс своих детей.
“В свою очередь, педагоги будут иметь академическую свободу, а школы будут обеспечены всеми ресурсами, в частности электронными и технологическими решениями”, – добавил Шмыгаль.
Он также отметил, что в проекте Государственного бюджета на 2021 год наибольший рост предусмотрен на систему образования.
“На 34 млрд грн больше для образовательной сферы, чем в этом году. Это рекордные 159 млрд грн для Министерства образования и науки, из которых 1,4 млрд грн будет выделено для программы “Новая украинская школа”, – резюмировал премьер.
- С мая 2021 соискатели полного общего среднего образования будут сдавать обязательную государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по математике.