Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, документ фундаментальный и содержит 690 пунктов. Каждый пункт имеет обоснование его важности, ответственных исполнителей, срок выполнения, индикатор выполнения и ожидаемые результаты.

“Соответственно, украинский бизнес, аналитические центры, народные депутаты и вообще каждый украинец сможет ознакомиться с конкретными предложениями и планами работы министерств. Это те планы, которые помогут ускорить восстановление экономики и помочь людям”, – отметил он.

Что предусматривает план действий?
  • Работу с Европейским Союзом над “промышленным безвизом” и обновлением Соглашения об ассоциации. Представление более 30 евроинтеграционных законопроектов в рамках правительственной программы “Путь в Европу”.
  • Наработку законопроекта о свободной экономической зоне для IТ-отрасли.
  • Продление на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса.
  • Поддержку экспорта через обновление соответствующего агентства.
  • Создание Фонда развития сельских территорий.
  • Введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство.
  • Введение “нулевой декларации”, то есть амнистия капиталов.
  • Завершение ликвидации Государственной фискальной службы, а также обеспечение условий для создания нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления.
  • Комплексную реформу таможни (открытую онлайн-базу стоимости товаров, уменьшение субъективного влияния таможенника на все процедуры).
  • Установление более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах для предотвращения их разрушения.
  • Окончательную ликвидацию ГАСИ и диджитализацию разрешительных процедур в строительстве.
  • Продажу разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах.
  • Разработку законопроекта о накопительной пенсионной системе.

Проводить детальный мониторинг выполнения этого плана будет Секретариат Кабинета Министров.

 