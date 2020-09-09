Об этом сообщает пресс-служба Правительства.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, документ фундаментальный и содержит 690 пунктов. Каждый пункт имеет обоснование его важности, ответственных исполнителей, срок выполнения, индикатор выполнения и ожидаемые результаты.
“Соответственно, украинский бизнес, аналитические центры, народные депутаты и вообще каждый украинец сможет ознакомиться с конкретными предложениями и планами работы министерств. Это те планы, которые помогут ускорить восстановление экономики и помочь людям”, – отметил он.
Что предусматривает план действий?
- Работу с Европейским Союзом над “промышленным безвизом” и обновлением Соглашения об ассоциации. Представление более 30 евроинтеграционных законопроектов в рамках правительственной программы “Путь в Европу”.
- Наработку законопроекта о свободной экономической зоне для IТ-отрасли.
- Продление на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса.
- Поддержку экспорта через обновление соответствующего агентства.
- Создание Фонда развития сельских территорий.
- Введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство.
- Введение “нулевой декларации”, то есть амнистия капиталов.
- Завершение ликвидации Государственной фискальной службы, а также обеспечение условий для создания нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления.
- Комплексную реформу таможни (открытую онлайн-базу стоимости товаров, уменьшение субъективного влияния таможенника на все процедуры).
- Установление более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах для предотвращения их разрушения.
- Окончательную ликвидацию ГАСИ и диджитализацию разрешительных процедур в строительстве.
- Продажу разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах.
- Разработку законопроекта о накопительной пенсионной системе.
Проводить детальный мониторинг выполнения этого плана будет Секретариат Кабинета Министров.
- В июне Кабинет Министров Украины принял постановление об утверждении обновленной программы действий.