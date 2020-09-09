Кабинет Министров Украины сегодня на заседании утвердил план приоритетных действий на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, документ фундаментальный и содержит 690 пунктов. Каждый пункт имеет обоснование его важности, ответственных исполнителей, срок выполнения, индикатор выполнения и ожидаемые результаты.

“Соответственно, украинский бизнес, аналитические центры, народные депутаты и вообще каждый украинец сможет ознакомиться с конкретными предложениями и планами работы министерств. Это те планы, которые помогут ускорить восстановление экономики и помочь людям”, – отметил он.

Что предусматривает план действий?

Работу с Европейским Союзом над “промышленным безвизом” и обновлением Соглашения об ассоциации. Представление более 30 евроинтеграционных законопроектов в рамках правительственной программы “Путь в Европу”.

Наработку законопроекта о свободной экономической зоне для IТ-отрасли.

Продление на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса.

Поддержку экспорта через обновление соответствующего агентства.

Создание Фонда развития сельских территорий.

Введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство.

Введение “нулевой декларации”, то есть амнистия капиталов.

Завершение ликвидации Государственной фискальной службы, а также обеспечение условий для создания нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления.

Комплексную реформу таможни (открытую онлайн-базу стоимости товаров, уменьшение субъективного влияния таможенника на все процедуры).

Установление более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах для предотвращения их разрушения.

Окончательную ликвидацию ГАСИ и диджитализацию разрешительных процедур в строительстве.

Продажу разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах.

Разработку законопроекта о накопительной пенсионной системе.

Проводить детальный мониторинг выполнения этого плана будет Секретариат Кабинета Министров.