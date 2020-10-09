Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал концепцию Государственной целевой социальной программы национально-патриотического воспитания на период до 2025 года.

Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.

Также был принят проект постановления “Об утверждении плана действий по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы”.

Как отметил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, целью этих актов “является развитие целостной общегосударственной политики национально-патриотического воспитания; налаживание межрегионального и межведомственного взаимодействия в сфере национально-патриотического воспитания с целью утверждения единой национальной системы ценностей”.

Немчинов уточнил, что, согласно “результатам экспертно-аналитического исследования” по формированию стандартов национально-патриотического воспитания, которое было проведено в 2017 году, “прослеживается ряд угрожающих факторов”:

1) Угрожающая ситуация с уровнем локальной идентификации. “Так, если на Западе “гражданами Украины” себя считают 80,6% респондентов, в Центре – 79,7%, на Севере – 70,1%, на Востоке – 67,4%, на Юге – 66,0%, то на Донбассе только 42,7%. Региональное распределение освещает очень высокие показатели идентификации с Советским Союзом на Донбассе 20,7% и на юге – 11,8%”, – написал Немчинов.

2) Критическая ситуация с использованием украинского языка (Немчинов со ссылкой на упомянутое исследование, сообщает, что украинский “использует меньше половины населения (44,5%), при этом каждый третий использует русский язык”).

3) “Беспокойство вызывает готовность к защите Украины с оружием в руках – 60,2% респондентов не имеют таких намерений”, – пишет министр, ссылаясь на исследование. Отмечается, что чаще всего о готовности участвовать в защите Украины говорят жители Запада, меньше всего – Донбасса.

4) Низкий уровень сформированности ценности государственной символики i действий по ее почитания (Немчинов, ссылаясь на данные исследования, пишет, что “государственные символы вызывают чувство гордости лишь у 25,7% населения Украины”).

5) Низкая активность национально-патриотических общественных организаций (их членами являются лишь 1,1% населения Украины).

В концепции программы патриотического воспитания определены следующие приоритеты:

• формирование украинской гражданской идентичности;

• военно-патриотическое воспитание;

• формирование научно-методологических и методических основ национально-патриотического воспитания;

• поддержка и сотрудничество органов государственной власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по национально-патриотическому воспитанию.

План действий по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания на 2020 – 2025 годы включает ряд мероприятий, которые направлены по следующим направлениям:

• совершенствование нормативно-правовой базы по национально-патриотическому воспитанию;

• упорядочение и совершенствование системы военно-патриотического воспитания;

• организация и координация информационно-просветительской работы;

• обеспечение надлежащей организации научно-исследовательской и методической работы;

• обеспечение скоординированной деятельности.

Министерство молодежи и спорта Украины вместе с органами исполнительной власти в 6-месячный срок должно разработать и подать Кабмину проект Государственной целевой социальной программы национально-патриотического воспитания на период до 2025 года.