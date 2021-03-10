Кабинет Министров одобрил проект Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Документ разработан во исполнение Стратегии национальной безопасности Украины, которая была утверждена указом президента Владимира Зеленского от 14 сентября 2020 года, и соответствующего решения СНБО.

Как отметили в пресс-службе Министерства развития экономики, для разработки Стратегии экономической безопасности была создана рабочая группа, в состав которой вошли народные депутаты, представители органов госвласти, ученые и эксперты.

В министерстве уточнили, что это “фундаментальный документ, который является основой для формирования государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности”.

Согласно пояснительной записке к документу, стратегия базируется “на приоритетах национальных экономических интересов и определяет цели, направления, задачи и механизмы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а также целевые ориентиры и критические пределы индикаторов экономической безопасности”.

Целью госполитики в сфере обеспечения экономической безопасности определено “предотвращение разбалансировки экономики, повышение ее устойчивости к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз, создание условий для обеспечения повышения конкурентоспособности экономики Украины”.

Впервые на законодательном уровне определены понятия “экономическая безопасность”, “национальные экономические интересы”, “экономическая устойчивость” и “экономический суверенитет”.

В Стратегии определены следующие ключевые направления, по которым проанализированы угрозы: финансовая безопасность; производственная безопасность; внешнеэкономическая безопасность; инвестиционно-инновационная безопасность; макроэкономическая безопасность.

По каждому из этих направлений определены основные вызовы и угрозы, а также пути их преодоления.

Важное место в направлении сферы безопасности занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией России и временной оккупацией части территории Украины.

(На видео – с 15:20)

Основными принципами государственной политики в сфере экономической безопасности определены:

• обеспечение устойчивости от внешних и внутренних вызовов и угроз национальным экономическим интересам государства и его граждан;

• сохранение и развитие экономической мощи страны с учетом целей устойчивого развития и позиций человекоцентризма;

• обеспечение национальной экономической независимости и способности к защите национальных экономических интересов, в частности в высокотехнологичных сферах.

Реализация Стратегии ориентирована на:

• создание устойчивой, конкурентоспособной рыночной экономики и условий для развития научно-технического потенциала Украины, наращивание национального богатства и производства;

• достижение целей устойчивого развития, уровня жизни населения и социально-политической стабильности, что присущи экономически развитым странам;

• занятие Украиной в мировом разделении труда и международных экономических отношениях “места, которое соответствует ее естественным, трудовым и интеллектуальным ресурсам, экономическому и геополитическому потенциалу”;

• обеспечение гарантированной защиты национальной экономики в условиях возникновения или усиления внутренних и внешних угроз.

“Реализация Стратегии позволит внедрить прозрачную систему постоянного мониторинга экономической устойчивости и ежегодную оценку состояния экономической безопасности, а также будет способствовать повышению эффективности реализации госуполитики в сфере обеспечения экономической безопасности и политической ответственности за ее результаты”, – отметили в Минэкономики.

Реализацию Стратегии будут обеспечивать: Кабинет Министров Украины, Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольный комитет Украины, при участии других государственных органов в соответствии с их компетенцией.

Контроль за выполнением Стратегии будет осуществлять Совет национальной безопасности и обороны Украины.