Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Документ разработан во исполнение Стратегии национальной безопасности Украины, которая была утверждена указом президента Владимира Зеленского от 14 сентября 2020 года, и соответствующего решения СНБО.

Как отметили в пресс-службе Министерства развития экономики, для разработки Стратегии экономической безопасности была создана рабочая группа, в состав которой вошли народные депутаты, представители органов госвласти, ученые и эксперты.

В министерстве уточнили, что это “фундаментальный документ, который является основой для формирования государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности”.

Согласно пояснительной записке к документу, стратегия базируется “на приоритетах национальных экономических интересов и определяет цели, направления, задачи и механизмы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а также целевые ориентиры и критические пределы индикаторов экономической безопасности”.

Целью госполитики в сфере обеспечения экономической безопасности определено “предотвращение разбалансировки экономики, повышение ее устойчивости к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз, создание условий для обеспечения повышения конкурентоспособности экономики Украины”.

Впервые на законодательном уровне определены понятия “экономическая безопасность”, “национальные экономические интересы”, “экономическая устойчивость” и “экономический суверенитет”.

В Стратегии определены следующие ключевые направления, по которым проанализированы угрозы: финансовая безопасность; производственная безопасность; внешнеэкономическая безопасность; инвестиционно-инновационная безопасность; макроэкономическая безопасность.

По каждому из этих направлений определены основные вызовы и угрозы, а также пути их преодоления.

Важное место в направлении сферы безопасности занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией России и временной оккупацией части территории Украины.

(На видео – с 15:20)

Основными принципами государственной политики в сфере экономической безопасности определены:

• обеспечение устойчивости от внешних и внутренних вызовов и угроз национальным экономическим интересам государства и его граждан;

• сохранение и развитие экономической мощи страны с учетом целей устойчивого развития и позиций человекоцентризма;

• обеспечение национальной экономической независимости и способности к защите национальных экономических интересов, в частности в высокотехнологичных сферах.

Реализация Стратегии ориентирована на:

• создание устойчивой, конкурентоспособной рыночной экономики и условий для развития научно-технического потенциала Украины, наращивание национального богатства и производства;

• достижение целей устойчивого развития, уровня жизни населения и социально-политической стабильности, что присущи экономически развитым странам;

• занятие Украиной в мировом разделении труда и международных экономических отношениях “места, которое соответствует ее естественным, трудовым и интеллектуальным ресурсам, экономическому и геополитическому потенциалу”;

• обеспечение гарантированной защиты национальной экономики в условиях возникновения или усиления внутренних и внешних угроз.

“Реализация Стратегии позволит внедрить прозрачную систему постоянного мониторинга экономической устойчивости и ежегодную оценку состояния экономической безопасности, а также будет способствовать повышению эффективности реализации госуполитики в сфере обеспечения экономической безопасности и политической ответственности за ее результаты”, – отметили в Минэкономики.

Реализацию Стратегии будут обеспечивать: Кабинет Министров Украины, Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольный комитет Украины, при участии других государственных органов в соответствии с их компетенцией.

Контроль за выполнением Стратегии будет осуществлять Совет национальной безопасности и обороны Украины.

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