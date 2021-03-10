Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Документ разработан во исполнение Стратегии национальной безопасности Украины, которая была утверждена указом президента Владимира Зеленского от 14 сентября 2020 года, и соответствующего решения СНБО.
Как отметили в пресс-службе Министерства развития экономики, для разработки Стратегии экономической безопасности была создана рабочая группа, в состав которой вошли народные депутаты, представители органов госвласти, ученые и эксперты.
В министерстве уточнили, что это “фундаментальный документ, который является основой для формирования государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности”.
Согласно пояснительной записке к документу, стратегия базируется “на приоритетах национальных экономических интересов и определяет цели, направления, задачи и механизмы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а также целевые ориентиры и критические пределы индикаторов экономической безопасности”.
Целью госполитики в сфере обеспечения экономической безопасности определено “предотвращение разбалансировки экономики, повышение ее устойчивости к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз, создание условий для обеспечения повышения конкурентоспособности экономики Украины”.
Впервые на законодательном уровне определены понятия “экономическая безопасность”, “национальные экономические интересы”, “экономическая устойчивость” и “экономический суверенитет”.
В Стратегии определены следующие ключевые направления, по которым проанализированы угрозы: финансовая безопасность; производственная безопасность; внешнеэкономическая безопасность; инвестиционно-инновационная безопасность; макроэкономическая безопасность.
По каждому из этих направлений определены основные вызовы и угрозы, а также пути их преодоления.
Важное место в направлении сферы безопасности занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией России и временной оккупацией части территории Украины.
(На видео – с 15:20)
Основными принципами государственной политики в сфере экономической безопасности определены:
• обеспечение устойчивости от внешних и внутренних вызовов и угроз национальным экономическим интересам государства и его граждан;
• сохранение и развитие экономической мощи страны с учетом целей устойчивого развития и позиций человекоцентризма;
• обеспечение национальной экономической независимости и способности к защите национальных экономических интересов, в частности в высокотехнологичных сферах.
Реализация Стратегии ориентирована на:
• создание устойчивой, конкурентоспособной рыночной экономики и условий для развития научно-технического потенциала Украины, наращивание национального богатства и производства;
• достижение целей устойчивого развития, уровня жизни населения и социально-политической стабильности, что присущи экономически развитым странам;
• занятие Украиной в мировом разделении труда и международных экономических отношениях “места, которое соответствует ее естественным, трудовым и интеллектуальным ресурсам, экономическому и геополитическому потенциалу”;
• обеспечение гарантированной защиты национальной экономики в условиях возникновения или усиления внутренних и внешних угроз.
“Реализация Стратегии позволит внедрить прозрачную систему постоянного мониторинга экономической устойчивости и ежегодную оценку состояния экономической безопасности, а также будет способствовать повышению эффективности реализации госуполитики в сфере обеспечения экономической безопасности и политической ответственности за ее результаты”, – отметили в Минэкономики.
Реализацию Стратегии будут обеспечивать: Кабинет Министров Украины, Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольный комитет Украины, при участии других государственных органов в соответствии с их компетенцией.
Контроль за выполнением Стратегии будет осуществлять Совет национальной безопасности и обороны Украины.
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