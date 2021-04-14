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Кабмін затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу

У середу, 14 квітня, Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Среда, 14 апреля 2021, 14:01

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК. З урахуванням усіх актуальних загроз, визначає основні цілі, напрямки та пріоритети розвитку державної військово-промислової політики.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, документ передбачає запровадження стандартів НАТО, корпоратизацію підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримку інновацій через стимулювальні економічні та фінансові механізми. 

Наголошується, що стратегію розвитку ОПК підтримали міжнародні партнери України. Документ пройшов кілька раундів обговорень з найкращими експертами. 

“Затвердження такої Стратегії – це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати наших військових сучасною військовою продукцією українського виробництва”, – заявив Шмигаль.

Документ відправили на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

  • У травні цього року стало відомо, що в Україні створять міністерство, яке відповідатиме за формування і забезпечення реалізації державної військово-промислової політики. Згодом Володимир Зеленський назвав можливого кандидата на посаду віцепрем’єра з питань оборонно-промислового комплексу.
  • Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи можливе створення Міністерства оборонно-промислового комплексу, в інтерв’ю #Буквам повідомив, що, можливо, окремого відомства не буде, а введуть посаду віцепрем’єра з ОПК.
Теги: Кабмин, оборонно-промисловий комплекс

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