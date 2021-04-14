Кабмін затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК. З урахуванням усіх актуальних загроз, визначає основні цілі, напрямки та пріоритети розвитку державної військово-промислової політики.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, документ передбачає запровадження стандартів НАТО, корпоратизацію підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримку інновацій через стимулювальні економічні та фінансові механізми.

Наголошується, що стратегію розвитку ОПК підтримали міжнародні партнери України. Документ пройшов кілька раундів обговорень з найкращими експертами.

“Затвердження такої Стратегії – це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати наших військових сучасною військовою продукцією українського виробництва”, – заявив Шмигаль.

Документ відправили на розгляд Ради національної безпеки і оборони.