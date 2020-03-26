Кабинет министров отменил норму о том, что допускается перевозка не более 10 пассажиров одновременно в общественном транспорте.

Об этом говорится в постановлении № 239 опубликованном на Правительственном портале.

Вместо этого Кабмин установил, что в трамваях, троллейбусах, автобусах и маршрутных такси допускается количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения.

В то же время для служебного транспорта допускается количество пассажиров в пределах количества мест для сидения.

В соответствии с постановлением, продлевается запрет до 24 апреля на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.