Об этом говорится в постановлении № 239 опубликованном на Правительственном портале.
Вместо этого Кабмин установил, что в трамваях, троллейбусах, автобусах и маршрутных такси допускается количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения.
В то же время для служебного транспорта допускается количество пассажиров в пределах количества мест для сидения.
В соответствии с постановлением, продлевается запрет до 24 апреля на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.
- По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.