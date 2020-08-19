Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Документом предлагается усовершенствовать процедуру оформления виз в электронном виде. В частности:
- увеличить кратность е-виз;
- уменьшить стоимость и дифференцировать ставки консульского сбора за оформление электронной виз;
- вводится возможность оформить е-визу в обычном или срочном порядке – в таком случае тарифная ставка удваивается;
- сокращаются сроки оформления электронных виз: на замену действующего срока до 9 рабочих дней вводится срочное оформление (1 рабочий день) и обычная процедура (3 рабочих дня).
Нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко уточнил, что согласно документу теперь в Украине будут существовать одноразовые и двухразовые визы.
Он также добавил, что если раньше одноразовая е-виза стоила – 85 долл. США, то сейчас: стоимость одноразовой визы составит 20 долл. США, а двухразовой – 30 долл. США.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский инициировал отмену визового режима для туристов из ряда стран.