Об этом сообщает корреспондент #Букв.
По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, отныне решение о “красной зоне” карантина будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
“Красная зона” будет назначаться в случае:
- загруженности 75 % коек в течение 5 дней подряд;
- в случае превышения среднего уровня заболеваемости 100 тысяч населения за 14 дней более чем в 5 раз;
Также в “оранжевой зоне” на входе проведения мероприятия или на входе в заведение обязательно должны устанавливаться информационные материалы о площади и максимально возможном количестве посетителей.
В то же время, в “оранжевой зоне” исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50 % сидячих мест.
Кроме того, во всех зонах будет запрещено посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляцию отправлено более 50 % классов.
Соответствующее постановление члены Правительства поддержали с доработкой в один день.
- 14 сентября в Украине вступить в силу новое карантинное зонирование, которое согласовали на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.