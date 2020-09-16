Кабинет Министров Украины сегодня на заседании изменил критерии установления "красной зоны" адаптивного карантина в регионах.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, отныне решение о “красной зоне” карантина будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Красная зона” будет назначаться в случае:

загруженности 75 % коек в течение 5 дней подряд;

в случае превышения среднего уровня заболеваемости 100 тысяч населения за 14 дней более чем в 5 раз;

Также в “оранжевой зоне” на входе проведения мероприятия или на входе в заведение обязательно должны устанавливаться информационные материалы о площади и максимально возможном количестве посетителей.

В то же время, в “оранжевой зоне” исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50 % сидячих мест.

Кроме того, во всех зонах будет запрещено посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляцию отправлено более 50 % классов.

Соответствующее постановление члены Правительства поддержали с доработкой в один день.