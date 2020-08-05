Кабинет Министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Так, "Энергоатом" получил возможность продавать на рыночных условиях 40 % своей электроэнергии.

Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании Правительства с доработкой в трехдневный срок.

Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабмин пытается урегулировать кризисную ситуацию в сфере энергетики и сбалансировать рынок.

По его словам, постановлением формируется новый механизм ПСО на рынке электроэнергии.

“Будет увеличен объем электроэнергии, который государственные компании “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” смогут продавать по двусторонним договорам и на других сегментах рынка”, – отметил глава Кабмина.

Шмыгаль напомнил, что до сих пор “Энергоатом” продавал только 5-10 % производимой электроэнергии по прямым договорам (то есть фактически на рыночных условиях).

“Энергоатом” продолжит поставлять дешевую электроэнергию для всех украинских семей, то есть 50 % электроэнергии, производимой “Энергоатомом”, будет поставляться для нужд населения по цене, фактически сегодня установленной на уровне 1 копейка за киловатт для того, чтобы максимально снизить цену и себестоимость или конечную цену поставки электроэнергии. При этом “Энергоатом” получит возможность реализовывать фактически более 40 % своей электроэнергии на рыночных условиях. Это позволит предприятию получать прибыль и своевременно выплачивать зарплату, делать ремонт. Это будет способствовать тому, чтобы украинский бизнес получал электроэнергию по лучшей цене”, – подчеркнул Шмыгаль.

(На видео – с 13:17)

Как разъяснили в пресс-службе Министерства энергетики Украины, постановлением уменьшается с 80 % до 50-55 % доля электроэнергии, которую “Энергоатом” будет продавать по механизму ПСО.

Для “Укргидроэнерго” эта доля уменьшена с 35 % до 30 %.

Соответственно, увеличивается доля электроэнергии, которую компании смогут продавать по двусторонним договорам и на других сегментах рынка на конкурентных условиях.

В министерстве отмечают, что это “позволит улучшить финансовую ситуацию указанных государственных предприятий”.