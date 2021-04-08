Украинцам продлили время сдачи ПЦР-теста до 72 часов, а иностранцев обязали иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования для въезда в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 года № 1236 “Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”.

“Для пересечения государственной границы на въезд в Украину иностранцы должны иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины (ассистанс), покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующий на срок пребывания в Украине. Также иностранцы должны иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы”, – говорится в сообщении.

В свою очередь, в предыдущей редакции документа при сдаче ПЦР-теста для украинцев срок ограничивался 48 часами, теперь он продлен до 72 часов.

Отмечается, что полис страхования не нужен:

– иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами, или лицам, которые нуждаются в дополнительной защите;

– работникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств;

– работникам представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, а также членам их семей, водителям и членам экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные, нерегулярные перевозки;

– членам экипажей воздушных и морских, речных судов;

– членам поездных и локомотивных бригад, военнослужащим (подразделений) вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Также негативный результат ПЦР-тестирования на коронавирус не нужен иностранцам и лицам без гражданства, не достигшим 12 лет.