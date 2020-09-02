Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В начале заседания премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что опасность распространения коронавируса в Украине остается стабильно высокой и об этом свидетельствует статистика заболеваемости.
“Для обеспечения бесперебойной работы Кабинета Министров Украины я считаю необходимым принять постановления о возможности проводить заседания Правительства в режиме онлайн. Верховная Рада уже перешла – комитеты проходят в таком режиме”, – добавил он.
В свою очередь, министр Кабмина Олег Немчинов объяснил, что согласно изменениям в регламенте предлагается проводить заседания Правительства и правительственных комитетов в режиме онлайн. Председательствующий будет формировать повестку дня, а члены Правительства смогут участвовать или непосредственно с дома Правительства, или в режиме видео-конференции с защищенной связью.
“Еще 13 марта наше Правительство одобрило возможность участвовать членам Кабинета Министров онлайн. Мы изучили весь опыт, который был у наших коллег из Верховной Рады, мы проработали опыт министерств, которые проводили коллегии в онлайн-режиме и предлагаем внести изменения в регламент”, – сказал он.
Чиновники поддержали соответствующие изменения.
- Ранее Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.