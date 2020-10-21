Кабинет Министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Таким образом долги ТЭЦ перед "Нафтогазом" не будут влиять на отопительный сезон.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, 21 октября.

Отметим, что министр финансов Сергей Марченко раскритиковал главный пункт документа. По его словам, изменение порядка расчетов за газ для производства электроэнергии станет причиной обращения НАК “Нафтогаз Украины” за компенсацией расходов за счет государственного бюджета.

Документ вводит отдельные показатели расчетов ТЭЦ за газ для производства тепла и электроэнергии с НАК “Нафтогаз Украины”.

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что “Нафтогаз” не может устанавливать лимиты газа и ставить под угрозу отопительный сезон в отдельных городах из-за долгов ТЭЦ.

В документе отмечается, что из 30 предприятий ТЭЦ и 5 генерирующих компаний, которые покупают у “Нафтогаза” природный газ для производства электроэнергии, 25 имеют значительную задолженность. Однако ситуация ставит под угрозу отопительный сезон в городах с десятками тысяч населения.

Например, 60 тысяч жителей Белой Церкви могут остаться без тепла в домах из-за долгов “Белоцерковской теплоэлектроцентрали”. ТЭЦ впервые полностью прекратила производство электрической и тепловой энергии из-за долгов в 513 млн грн. При этом долг за употребление природного газа для производства тепловой энергии составляет всего 2,3 млн грн.

“Выходом может стать разделение ответственности в части оплаты за газ, использованный для производства электричества и тепла. Это позволит “Белоцерковской ТЭЦ” иметь лимиты газа, которые прогарантируют стабильный отопительный сезон для населения”, – указывается в пояснительной записке.