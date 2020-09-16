Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Указанные изменения связаны с тем, что действующее сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков, а также риск неисполнения банками стратегий и бизнес-планов”, – объяснил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Соответствующее постановление Правительство поддержало с доработкой в однодневный срок.
- Ранее сообщалось, что несмотря на принятые изменения в госбюджет, согласно которым зарплата министров и чиновников не может превышать размер 10 минимальных, то есть может составить максимум 47 тысяч 230 гривен, некоторые министры Кабинета Министров в апреле получили высокие зарплаты.