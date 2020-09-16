Кабинет Министров сегодня на заседании снял карантинное ограничение зарплат в 47 тысяч гривен для членов правления и наблюдательных советов "Ощадбанка", "ПриватБанка" и "Укрэксимбанка".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Указанные изменения связаны с тем, что действующее сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков, а также риск неисполнения банками стратегий и бизнес-планов”, – объяснил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Соответствующее постановление Правительство поддержало с доработкой в однодневный срок.