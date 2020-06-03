Кабинет Министров Украины сегодня на заседании принял решение об очередном этапе ослабление карантина.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Министр охраны здоровья Максим Степанов, представляя соответствующее постановление, отметил, что с 5 июня 2020 года будет разрешено:

работу заведений общественного питания, в частности, прием посетителей в помещениях при условии соблюдения эпидермический мероприятий.

проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе при условии контроля религиозной организацией соблюдения физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра и в помещении при условии пребывания не более одного человека на 5 квадратных метров площади здания;

лицам, достигшим 60-летнего возраста можно не соблюдать условия самоизоляции;

проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

“Также предлагается предусмотреть, что в случае несоответствия эпидемиологической ситуации в регионе признакам для ослабления эпидемиологических мероприятий в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ ТНП собирается вне очереди и принимает решение об отмене ослабление некоторых эпидемиологических мероприятий, исходя из оценки текущей эпидемиологической ситуации в регионе”, – добавил глава МОЗ.

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что в Украине возобновляется авиационное сообщение:

с 5 июня – внутреннее авиасообщение;

с 15 июня – международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Также разрешается осуществление перевозок пассажиров на легковых автомобилях в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).