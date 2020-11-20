Об этом сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
По его словам, Правительство признало утратившим силу распоряжение от 3 июня 2020 №604 (“О временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Буславец А.А.”).
Отныне обязанности министра энергетики будет исполнять Юрий Николаевич Бойко, тезка сопредседателя фракции “Оппозиционной платформы — За життя” Юрия Анатольевича Бойко, который в 2010-2012 годах также возглавлял это ведомство.
Причины таких кадровых перестановок пока неизвестны.
В пресс-службе правительства отметили, что во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Ольгу Буславец за изменения, которые удалось реализовать министерству.
“Также Денис Шмыгаль отметил, что Ольга Буславец остается работать в правительственной команде”, — говорится в заявлении.
Детали относительно того, какую должность отныне будет занимать Буславец, не сообщаются.
- Напомним, Буславець была назначена первым заместителем министра, временной исполняющей обязанности министра энергетики на внеочередном заседании правительства 16 апреля.
- СМИ неоднократно уличали Буславец на лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова. В частности, в октябре 2019 Буславец была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО “ДТЭК Востокэнерго” цену на газ ниже цены продажи “Нафтогазом” населению и другим защищенным потребителям на 46% -69%.
- Также сообщалось, что Буславець лоббирует повышение тарифов в пользу Ахметова