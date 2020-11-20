На внеочередном заседании Правительство приняло решение отстранить Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики.

Об этом сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, Правительство признало утратившим силу распоряжение от 3 июня 2020 №604 (“О временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Буславец А.А.”).

Отныне обязанности министра энергетики будет исполнять Юрий Николаевич Бойко, тезка сопредседателя фракции “Оппозиционной платформы — За життя” Юрия Анатольевича Бойко, который в 2010-2012 годах также возглавлял это ведомство.

Причины таких кадровых перестановок пока неизвестны.

В пресс-службе правительства отметили, что во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Ольгу Буславец за изменения, которые удалось реализовать министерству.

“Также Денис Шмыгаль отметил, что Ольга Буславец остается работать в правительственной команде”, — говорится в заявлении.

Детали относительно того, какую должность отныне будет занимать Буславец, не сообщаются.