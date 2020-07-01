Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.
В частности, Кабмин уволил первого заместителя министра образования Юрия Полюховича и заместителей министра Максима Ярмистого, Егора Стадного и Петра Коржевского.
Кроме того, Кабмин принял решение об увольнении с должности государственного секретаря МОН Павла Полянского.
Напомним, что исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.
Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.
- Проект “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” сообщал, что кандидат на должность министра образования Украины Сергей Шкарлет неоднократно попадался на научном плагиате.
- 30 июня около 200 протестующих собралось на акцию протеста против нового и. о. главы Министерства образования Сергея Шкарлета.