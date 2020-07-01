Кабинет Министров Украины сегодня на заседании уволил четырех заместителей министра образования и науки.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

В частности, Кабмин уволил первого заместителя министра образования Юрия Полюховича и заместителей министра Максима Ярмистого, Егора Стадного и Петра Коржевского.

Кроме того, Кабмин принял решение об увольнении с должности государственного секретаря МОН Павла Полянского.

Напомним, что исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.

Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.