Вакцины против коронавируса COVID-19, которые Украина будет закупать в следующем году, освободили от уплаты налога на добавленную стоимость.

Такое решение сегодня на заседании принял Кабинет Министров, сообщает корреспондент #Букв.

В частности, Правительство внесло изменения в постановление 20 марта 2020 № 224, которым утвержден перечень лекарственных средств и медицинских изделий, освобожденных от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.

Перечень дополнили пунктом Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).