Такое решение сегодня на заседании принял Кабинет Министров, сообщает корреспондент #Букв.
В частности, Правительство внесло изменения в постановление 20 марта 2020 № 224, которым утвержден перечень лекарственных средств и медицинских изделий, освобожденных от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.
Перечень дополнили пунктом Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).
- Компании Pfizer Inc и BioNTech официально обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) за условным разрешением на использование их вакцины от COVID-19.