Кабінет Міністрів сьогодні, 17 травня, звільнив з посади заступника міністра економіки Світлану Панаіотіді. Вона подала заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це Панаіотіді написала на своїй сторінці в Facebook.

Заяву про звільнення вона подала 29 квітня, після чого пішла у відпустку.

“Я написала заяву про звільнення 29 квітня з проханням звільнити мене з 17 травня після закінчення відпустки… Кабмін щойно проголосував. Без сорока чотирьох днів 6 років на службі. Призначена в АМКУ 29.06.2015-звільнена з Мінекономіки 17.05.2021”, – написала Панаіотіді.

Нагадаємо, Панаіотіді була призначена заступником міністра економіки ще в уряді Олексія Гончарука 11 вересня 2019 року.