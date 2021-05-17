Про це Панаіотіді написала на своїй сторінці в Facebook.
Заяву про звільнення вона подала 29 квітня, після чого пішла у відпустку.
“Я написала заяву про звільнення 29 квітня з проханням звільнити мене з 17 травня після закінчення відпустки… Кабмін щойно проголосував. Без сорока чотирьох днів 6 років на службі. Призначена в АМКУ 29.06.2015-звільнена з Мінекономіки 17.05.2021”, – написала Панаіотіді.
Нагадаємо, Панаіотіді була призначена заступником міністра економіки ще в уряді Олексія Гончарука 11 вересня 2019 року.
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