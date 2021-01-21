В Киеве патрульные полицейские остановили авто замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Как оказалось, чиновник находился за рулем в состоянии опьянения. Сегодня Кабинет Министров в экстренном порядке его уволил.

#Буквы собрали все, что известно об этом скандале.

Виталий Немилостивый был народным депутатом VII созыва (от “Батькивщины”). Заместителем министр он был назначен 10 августа 2020 года.

Пьяное вождение

Накануне в Сети появилось видео, на котором видно, как патрульные полицейские остановили автомобиль Немилостивого.

Правоохранители установили, что чиновник находился за рулем в нетрезвом состоянии. На законные требования полиции Немилостивый реагировал агрессивно, пытался уйти с места происшествия со словами: “Руки убрал! Я заместитель министра”.

На видеозаписи также зафиксирована толкотня между чиновником и полицейскими. В итоге Немилостивый был задержан.

Сегодня в пресс-службе патрульной полиции сообщили детали инцидента, не называя фамилии замминистра.

Согласно сообщению, инцидент произошел “недавно поздно ночью” на улице Жилянской в Киеве. Экипаж патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения (требования дорожного знака 5.7.1 “Выезд на дорогу с односторонним движением”). Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения.

“Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что он отказался. Вместо этого водитель сообщил инспекторам, что он заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение в подтверждение своей должности вместе с документами для управления транспортным средством”, – отмечается в сообщении.

В полиции уточнили, что в какой-то момент водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места происшествия.

Патрульные скомандовали ему оставаться на месте, однако чиновник не реагировал.

“Вместо этого начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду. На что патрульные, согласно ст. 45 ЗУ “О Национальной полиции”, применили к гражданину наручники”, – подчеркивается в сообщении.

Полицейские составили на Немилостивого административные материалы: протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 “Выезд на дорогу с односторонним движением”, а также протокол об админзадержании.

Сейчас админматериалы направлены в суд, который примет решение по этому делу.

“Фразы “я заместитель министра”, “а вы знаете, кто мой дядя”, “поговорите по телефону” и подобное никак не действует на патрульную полицию. Существует буква закона – существует ответственность за нарушение!”- подчеркнули в полиции.

Реакция Кабмина

Когда инцидент получил огласку, на него отреагировали в Кабинете Министров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал срочное заседание КМУ в четверг утром (21 января).

“В четверг утром Правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос – увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил – в нашем Правительстве нет неприкасаемых”, – написал Шмыгаль.

Сегодня стало известно, что Кабмин на внеочередном заседании уволил Немилостивого.

“Кабинет Министров Украины во время внеочередного заседания 21 января одобрил проект распоряжения об освобождении от должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого согласно поданному заявлению”, – говорится в сообщении пресс-службы КМУ.

На инцидент отреагировал и вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, чьим заместителем был Немилостивый.

“Недавно с заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталием Немилостивым произошло ужасное событие, связанное с вопиющим нарушением им правил дорожного движения и неподобающим поведением с представителями Национальной полиции Украины. Его поступок является неприемлемым и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа. Считаю, что такое безответственное поведение со стороны Виталия Немилостивого делает невозможным дальнейшее его пребывание в должности заместителя министра”, – подчеркнул Уруский.

В комментариях на эту публикацию Немилостивый извинился за инцидент перед Уруским (но не упомянул об извинениях перед полицейскими или украинским обществом):

Реакция Банковой

Новость об увольнении Немилостивого приветствовали в Офисе президента Украины.

Там отметили, что “Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона”.

“Пребывание на высокой государственной должности возлагает на человека особую, высокую ответственность перед обществом и руководством государства. Кабинет Министров отреагировал быстро и однозначно. Так будет с каждым нарушением установленного порядка – и особенно коррупционного характера. Все должностные лица страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона”, – говорится в заявлении ОПУ.