Об этом сообщается на правительственном портале.
Обязанности главы Государственной таможенной службы временно будет исполнять заместитель главы ведомства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Ентис.
Известно, что кадровые изменения в ведомстве связаны с запланированным реформированием таможни.
Напомним, что Кабинет Министров Украины на следующей неделе будет работать в дистанционном режиме с учетом эпидемиологической ситуации в стране. Онлайн, в частности, будут проходить и заседание Кабмина.
- Кабинет Министров Украины выделил почти 540 млн грн на обеспечение школ дезинфицирующими средствами. По словам Шмыгаля, на следующий год в бюджете предлагается выделить 1 млрд грн на противоэпидемические мероприятия в школах.
- Кабинет Министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Таким образом долги ТЭЦ перед “Нафтогазом” не будут влиять на ход отопительного сезона.