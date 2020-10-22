Об этом сообщается на правительственном портале.

Обязанности главы Государственной таможенной службы временно будет исполнять заместитель главы ведомства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Ентис.

Известно, что кадровые изменения в ведомстве связаны с запланированным реформированием таможни.

Напомним, что Кабинет Министров Украины на следующей неделе будет работать в дистанционном режиме с учетом эпидемиологической ситуации в стране. Онлайн, в частности, будут проходить и заседание Кабмина.

  • Кабинет Министров Украины выделил почти 540 млн грн на обеспечение школ дезинфицирующими средствами. По словам Шмыгаля, на следующий год в бюджете предлагается выделить 1 млрд грн на противоэпидемические мероприятия в школах.
  • Кабинет Министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Таким образом долги ТЭЦ перед “Нафтогазом” не будут влиять на ход отопительного сезона.