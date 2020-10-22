В четверг, 22 октября, Кабинет Министров отменил распоряжение о временном исполнении обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским. Кроме того, чиновник уволен с должности заместителя главы Государственной таможенной службы Украины.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Обязанности главы Государственной таможенной службы временно будет исполнять заместитель главы ведомства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Ентис.

Известно, что кадровые изменения в ведомстве связаны с запланированным реформированием таможни.

Напомним, что Кабинет Министров Украины на следующей неделе будет работать в дистанционном режиме с учетом эпидемиологической ситуации в стране. Онлайн, в частности, будут проходить и заседание Кабмина.