Соответствующее решение было принято на заседании Правительства, сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

Отмечается, что обязанности главы правления АО “Укрзализныця” будет выполнять Иван Юрик. До назначения об был членом правления “Укрзализныци”.

Напомним, что на прошлой неделе вокруг “Укразализныци” произошло несколько скандалов, которые так или иначе касаются интересов Рината Ахметова. Впрочем, как утверждают собеседники #Букв, они могут быть лишь дымовой завесой, чтобы другие представители Офиса президента получили площадку для зарабатывания денег. В частности, что людей Ермака оттуда хочет подвинуть Кирилл Тимошенко.