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Кабмін звільнив Коболєва з посади голови «Нафтогазу»

У середу, 28 квітня, Кабінет Міністрів звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Среда, 28 апреля 2021, 15:32

Про це повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко у Telegram.

“Кабмін звільнив голову “Нафтогазу” Андрія Коболєва”, – повідомив нардеп.

Зазначимо, що Коболєв очолював “Нафтогаз” з 2014 року. Вчора, 27 квітня, компанія відзвітувала про збитки 2020 року. Зокрема, мова йде про 19 млрд гривень збитків. 

Сам Коболєв у Facebook заявив, що жодних заяв про звільнення не писав та дізнався про це з новин.

Як відомо, в жовтні минулого року Держаудитслужба заявила, що через фінансові порушення у “Нафтогазі” державний бюджет втратив 75,5 млрд гривень.

Голова правління НАК Андрій Коболєв тоді заявив, що це пов’язано з боргами приватних посередників.

  • Тоді тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про звільнення керівника НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва, та припинення про припинення повноважень членів наглядової ради НАК. Вітренко також пропонує провести аудит ефективності діяльності АТ “НАК “Нафтогаз України” та всіх підприємств, що входять до групи “Нафтогаз”.
  • Водночас Офіс генерального прокурора веде кілька кримінальних проваджень щодо діяльності НАК “Нафтогаз України”, зокрема щодо державного аудиту компанії.
Теги: увольнение, Андрей Коболев, Нафтогаз Украины

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