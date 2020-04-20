В понедельник, 20 апреля, в Киеве, Киевской и Житомирской областях качество атмосферного воздуха улучшилось.

Об этом во время брифинга ГСЧС сообщил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

“По состоянию на 20 апреля, благодаря усилиям наших пожарных и некотором изменении синоптической ситуации, в частности, изменении направления ветра и кратковременным дождям, качество атмосферного воздуха в Житомирской и Киевской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в городе Киеве значительно улучшилась”, – сказал Прокопенко.

По его словам качество воздуха в Киеве близка к обычной для этого периода весны и близка к норме.