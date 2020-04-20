Об этом во время брифинга ГСЧС сообщил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.
“По состоянию на 20 апреля, благодаря усилиям наших пожарных и некотором изменении синоптической ситуации, в частности, изменении направления ветра и кратковременным дождям, качество атмосферного воздуха в Житомирской и Киевской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в городе Киеве значительно улучшилась”, – сказал Прокопенко.
По его словам качество воздуха в Киеве близка к обычной для этого периода весны и близка к норме.
- 16 апреля сообщалось, что из-за пожара в Чернобыльской зоне в Киеве наблюдается задымленность воздуха. Горожан попросили не открывать окна и не выходить из дома.
- Утром 17 апреля индекс качества воздуха в Киеве составлял 169 единиц (вредно). По состоянию на 11:00 17 апреля, уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму почти в семь раз, составив 338 при необходимых 50.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице сейчас наблюдается задымление воздуха из-за пожаров в области, но загрязнения радиацией нет.
- По состоянию на утро 18 апреля Киев снова занял первое место в антирейтинге крупных городов с наиболее загрязненным воздухом.