Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, что местные выборы в следующем году пройдут по той же системе, что и в 2015 году.

Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

Качура отметил, что по территории Украины будут назначены первые выборы, когда будет завершена децентрализация.

“Я думаю, что это будет в конце первого квартала – начале второго квартала следующего года, либо позднее”, – сказал он.

По словам нардепа, действующий закон о местных выборах не идеален, но выборы 2020 года пройдут по этой системе.

“Сейчас идёт дискуссия по этому вопросу. Да, действующий закон, конечно, не идеален, тот, который есть… Но есть на сегодняшний день уже окружные избирательные комиссии. Есть люди, которые непосредственно были в том процессе как члены участковых комиссий на местных выборах и имеют опыт, а это важно. Для нашей страны важно написать уже закон о выборах раз и навсегда, чтоб каждый избирательный цикл не менять правила”, – добавил Качура.

Напомним, законопроектом № 2831-3 предусматривается, что местные выборы должны проходить по следующим избирательным системам:

1) депутатов сельских, поселковых советов избирают по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатном избирательном округе;

2) депутатов Верховной Рады АР Крым, областных, районных, городских, районных в городах советов – по пропорциональной избирательной системе с преференциями;

3) городских глав (городов, количество избирателей в которых равно или больше чем 90 тыс.) – по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином одномандатном избирательном округе;

4) сельских, поселковых, городских глав (городов, число избирателей в которых меньше чем 90 тыс.), сельских старост – по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе.