Об этом он рассказал в интервью #Буквам.
“Я могу не разделять их идеологию, но пока что не видел ни одного законопроекта, где бы они написали там “сдать России наши интересы страны”, и так далее. Мы с Нестором Шуфричем подавали законопроект по спортивной деятельности. Это нормально? Нормально. И с другими фракциями мы тоже ведем диалог”, – отметил Качура.
В ответ на вопрос, общается ли он с Медведчуком в Парламенте, нардеп заявил, что коммутирует со всеми.
“Я со всеми общаюсь. Мне кажется, что внутри Парламента – мы все представители общества, вне зависимости от того, какие у кого идеи. Я веду диалог со всеми депутатами, и это правильно”, – подчеркнул Качура.
- Народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура опроверг какие-либо связи с “Украинским выбором” Виктора Медведчука.
- Ранее Татьяна Черновол опубликовала материал, в котором сообщила, что Александр Качура якобы связан с нардепом и главой политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В частности, Черновол сообщила, что Качура некоторое время сменял Медведчука на посту руководителя общественной организации “Украинский выбор”, и опубликовала фото нардепа с соответствующей символикой.