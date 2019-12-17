Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура не замечал, чтобы партия "Оппозиционная платформа – За життя", членом которой является Виктор Медведчук, предлагала законопроекты откровенно в интересах России.

Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

“Я могу не разделять их идеологию, но пока что не видел ни одного законопроекта, где бы они написали там “сдать России наши интересы страны”, и так далее. Мы с Нестором Шуфричем подавали законопроект по спортивной деятельности. Это нормально? Нормально. И с другими фракциями мы тоже ведем диалог”, – отметил Качура.

В ответ на вопрос, общается ли он с Медведчуком в Парламенте, нардеп заявил, что коммутирует со всеми.

“Я со всеми общаюсь. Мне кажется, что внутри Парламента – мы все представители общества, вне зависимости от того, какие у кого идеи. Я веду диалог со всеми депутатами, и это правильно”, – подчеркнул Качура.