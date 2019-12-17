Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура уверен, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка при открытии уголовных производств против нардепов будет руководствоваться "нормами закона".

Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

Так, комментируя законопроект об окончательном снятии неприкосновенности, согласно которому инициировать уголовное производство против нардепа может только глава Генпрокуратуры, который “на сто процентов человек президента”, Качура заявил:

“Думаю, что он все-таки человек, который в первую очередь руководствуется нормами закона. Я в этом пока убежден, он все-таки все по закону делает и не руководствуется какими-то такими политическими мотивами. И еще. Если даже генеральный прокурор не вносит данные, можно пойти в суд и обжаловать. В любом случае эпоха избранных закончится и разрешение Рады будет теперь не нужно брать”.

При этом Качура “частично поддерживает” предложение внести изменения в законопроект, чтобы уголовные производства могли инициировать и другие органы, например, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.

“Коллеги еще некоторые хотят добавить, чтобы ДБР и НАБУ могли заводить производство на депутата, а не только генпрокурор… Частично я поддерживаю такую позицию на самом деле. Главное, чтобы это не был какой-то районного управления полиции – следователь, который за 100 долларов будет народного депутата постоянно вызывать на допрос во время сессии”, – объяснил свою позицию Качура.

Он заверил, что указанный законопроект (№2237) будет обязательно принят Парламентом.