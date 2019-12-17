Об этом он рассказал в интервью #Буквам.
Так, комментируя законопроект об окончательном снятии неприкосновенности, согласно которому инициировать уголовное производство против нардепа может только глава Генпрокуратуры, который “на сто процентов человек президента”, Качура заявил:
“Думаю, что он все-таки человек, который в первую очередь руководствуется нормами закона. Я в этом пока убежден, он все-таки все по закону делает и не руководствуется какими-то такими политическими мотивами. И еще. Если даже генеральный прокурор не вносит данные, можно пойти в суд и обжаловать. В любом случае эпоха избранных закончится и разрешение Рады будет теперь не нужно брать”.
При этом Качура “частично поддерживает” предложение внести изменения в законопроект, чтобы уголовные производства могли инициировать и другие органы, например, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.
“Коллеги еще некоторые хотят добавить, чтобы ДБР и НАБУ могли заводить производство на депутата, а не только генпрокурор… Частично я поддерживаю такую позицию на самом деле. Главное, чтобы это не был какой-то районного управления полиции – следователь, который за 100 долларов будет народного депутата постоянно вызывать на допрос во время сессии”, – объяснил свою позицию Качура.
Он заверил, что указанный законопроект (№2237) будет обязательно принят Парламентом.
- Накануне сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности вместо отмены депутатской неприкосновенности предлагает наоборот ее усилить. Так, предлагается утвердить, что нардепы не несут ответственности “при осуществлении депутатских полномочий”. Депутаты также оставили нормы, по которым уголовное производство в отношении нардепа может начать только Генеральный прокурор. То есть только один человек сможет вносить сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований. Речь идет о законопроекте №2237.
- 3 сентября Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. За законопроект № 7203 проголосовали 373 нардепа (при 300 минимально необходимых).