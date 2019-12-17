Об этом Качура заявил в интервью #Буквам.
Стоит отметить, что ранее он обратился в правоохранительные органы по факту заявлений и первым сообщил в Сети об открытии уголовного производства против Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой.
Качура в интервью #Буквам уточнил, что производство было открыто не на основании его заявления.
“На самом деле, мне говорят, что я единственный, кто подал заявление. Таких заявлений много было, и уголовное производство, которое есть по Зверобой и по Федине, оно было начато не на основании моего заявления. Правовую квалификацию дает не заявитель, а правоохранительные органы. То есть я просто опубликовал номер уголовного производства потому, что мне стало известно”, – рассказал нардеп.
Он настаивает, что никакого преследования Федины и Зверобой нет, а в демократическом государстве заявления с угрозами в адрес президента недопустимы.
“На самом деле, нет никакого преследования. Потому что в демократическом государстве недопустимо, чтобы кто-либо говорил о таком и призывал к физическому убийству президента. Там были слова четко, если процитировать “щоб по тобі кинути гранату” и так дальше”, – отметил Качура.
Нардеп подчеркнул, что “с лингвистической точки зрения это точно угроза и именно так это воспринимает большинство общества”.
“Мне лично, как гражданину, это не нравится. Мне не нравится, что в моей стране такое возможно. Я открыл законодательство Европейского Союза, и увидел, что там за такие высказывания от трех до пяти лет лишения свободы сразу. Там бы никто не разбирался, не говорил ни о каких политических преследованиях. А все, кто в партии были с этим человеком, они бы его осудили и навсегда бы его заклеймили, исключив из политических процессов. Вопрос не в том, кто сказал – вопрос в явлении, которого в правовом государстве быть не должно”, – заявил нардеп.
- 26 октября было обнародовано видео резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом, что в Луганской области. В тот же день в Facebook блогера-волонтера Маруси Зверобой было опубликовано видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами. “Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федина.
- 1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний Софии Федины.
- Во фракции “Европейской Солидарности” заявили, что открытие уголовного производства против нардепа Софии Федины из-за ее высказываний о Президенте Зеленском является политическим преследованием.
- 26 ноября, Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру подозрение по статье Уголовного кодекса Украины “Угроза убийством в отношении президента Украины” народному депутату от “Европейской Солидарности” Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой.