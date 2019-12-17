Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура считает обоснованным открытие уголовного производства против нардепа от "Европейской Солидарности" Софии Федины за якобы угрозы в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Качура заявил в интервью #Буквам.

Стоит отметить, что ранее он обратился в правоохранительные органы по факту заявлений и первым сообщил в Сети об открытии уголовного производства против Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой.

Качура в интервью #Буквам уточнил, что производство было открыто не на основании его заявления.

“На самом деле, мне говорят, что я единственный, кто подал заявление. Таких заявлений много было, и уголовное производство, которое есть по Зверобой и по Федине, оно было начато не на основании моего заявления. Правовую квалификацию дает не заявитель, а правоохранительные органы. То есть я просто опубликовал номер уголовного производства потому, что мне стало известно”, – рассказал нардеп.

Он настаивает, что никакого преследования Федины и Зверобой нет, а в демократическом государстве заявления с угрозами в адрес президента недопустимы.

“На самом деле, нет никакого преследования. Потому что в демократическом государстве недопустимо, чтобы кто-либо говорил о таком и призывал к физическому убийству президента. Там были слова четко, если процитировать “щоб по тобі кинути гранату” и так дальше”, – отметил Качура.

Нардеп подчеркнул, что “с лингвистической точки зрения это точно угроза и именно так это воспринимает большинство общества”.

“Мне лично, как гражданину, это не нравится. Мне не нравится, что в моей стране такое возможно. Я открыл законодательство Европейского Союза, и увидел, что там за такие высказывания от трех до пяти лет лишения свободы сразу. Там бы никто не разбирался, не говорил ни о каких политических преследованиях. А все, кто в партии были с этим человеком, они бы его осудили и навсегда бы его заклеймили, исключив из политических процессов. Вопрос не в том, кто сказал – вопрос в явлении, которого в правовом государстве быть не должно”, – заявил нардеп.