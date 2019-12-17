Сроки проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса напрямую зависят от установления контроля над украинской границей.

Об этом рассказал в интервью #Буквам нардеп от “Слуги народа” Александр Качура.

Так, отвечая на вопрос, возможно ли проведение местных выборов на оккупированных территориях одновременно с такими выборами в других регионах Украины, нардеп заявил:

“Это очень сложный вопрос. Мировой практики аналогичного разрешения подобных ситуаций практически нет. Хотелось, чтобы это было побыстрее. Конечно, тут же вопрос, если будут границы под нашим контролем, мы только тогда сможем провести выборы по украинскому законодательству, это принципиально”.

Качура отметил, что по территории Украины будут назначены первые местные выборы, когда будет завершена децентрализация. Это произойдет в 2020 году.

“Я думаю, что это будет в конце первого квартала – начале второго квартала следующего года, либо позднее”, – рассказал он.

Нардеп также исключил возможность досрочных местных выборов в каких-либо городах Украины.

“Я сейчас думаю, что самый логичный вариант – дождаться завершения децентрализации, потом все в комплексе провести, чтобы не нужно было тратить дополнительные деньги какие-то из бюджета”, – подчеркнул Качура.