Covid-19 Украина

обновлено 14.10.2020 в 21:02

Всего:

276177(+5590)

Болеют:

152249(+5590)

Выздоровели:

118699(+2137)

Умерло:

5229(+107)

22:44 «Я просила надевать маски»: Полякова обсудила с Кучером скандальный концерт
22:30 Качура передумал судиться с Богуцкой, которая назвала его «тупым сапогом»
21:58 Появилось фото, как Зеленский с Ермаком ели кашу, а военным не выдали тарелок
21:47 Трамп впервые появился на большом мероприятии после болезни и станцевал под известный трек Village People
21:37 Премьера Финляндии раскритиковали за фото в пиджаке с глубоким вырезом. В соцсетях выступили в ее защиту
21:24 Зеленский в День защитника Украины вручил награды воинам на передовой
21:06 Уизерспун поделилась рецептом алкогольного коктейля, который идеально «вставляет»
20:47 Зеленский присвоил воинские звания по случаю Дня защитника Украины
20:42 Си Цзиньпин призвал войска Китая быть готовыми к войне
20:28 Уэст опубликовал новый трек празднуя якобы победу над Трампом и Байденом
20:13 Футболист сборной Франции получил в подарок футболку Роналду и сказал, что не будет ее стирать
19:32 В России объявили о регистрации второй вакцины от COVID-19
19:28 Премьером Кыргызстана стал Жапаров, которого во время протестов освободили из колонии
19:10 Нидерланды возвращают «частичный локдаун» из-за ситуации с COVID-19
18:52 В Черниговской области произошла стрельба из-за агитационной палатки
18:36 Восемь стран подписали соглашение о добыче ресурсов на Луне
18:29 Вышел трейлер экранизации игры Monster Hunter с Миллой Йовович
18:25 Большой Барьерный риф потерял более половины кораллов с 1995 года, – ученые
18:23 В Черновцах мужчина пытался сжечь себя заживо: видео
18:15 Швейцария включила ряд белорусских чиновников в санкционный список
17:49 Война в Карабахе: Азербайджан заявил об успешном наступление, Армения признала, что отступила в двух направлениях
17:28 В Черкассах вылилось 100 тыс. тонн азотных удобрений: видео
16:46 Директор КМИС объяснил, почему «опрос Зеленского» может быть манипулятивным
16:33 Компания Disney объявила о реорганизации подразделений
16:10 COVID-19 может вызвать внезапную потерю слуха – исследование
Партнерский материал
15:46 Полторы тысячи бегунов из 22 стран: как прошел юбилейный Одесский полумарафон в условиях карантина
15:30 Карпаты на Покров засыпало снегом: фото
15:25 Ляшко сравнил российскую вакцину от COVID-19 с хоккеем и указал на недостатки
15:01 «Бой коллаборантам!»: в Киеве националисты проводят марш УПА – трансляция
15:00 До 60 нардепов переболели или болеют COVID-19, – Разумков
14:56 Умер молодой украинский режиссер и клипмейкер Дмитрий Манифест
Эксклюзив
14:36 Как под стенами Верховной Рады отмечали День защитника Украины: фото
14:25 В Мексике мужчина устроил приют для 300 бездомных животных: фото
14:18 На крупнейшей в мире книжной ярмарке во Франкфурте в этом году не будет книг

Качура передумал судиться с Богуцкой, которая назвала его «тупым сапогом»

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура передумал судиться с коллегой по фракции Елизаветой Богуцкой, которая назвала его "тупым сапогом".

Среда, 14 октября 2020, 22:30

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, нардеп от “Слуги народа” Александр Качура заявил: “Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать”. Из-за этого его коллега по фракции Елизавета Богуцкая назвала “тупым сапогом”.

Качура в ответ заявил, что обратится в суд, однако уже через несколько дней передумал.

“В связи с извинениями за личные обиды Елизаветы Богуцкой считаю конфликт исчерпанным. Иск в суд не подают!”, — написал он.

Богуцкая рассказала, что у них с Качурой был личный разговор, во время которой им удалось прийти к согласию.

“Сегодня мы созвонились. Саша Качура предложил написать пост об исчерпанном конфликте. Я согласилась. Ведь любой худой мир лучше доброй войны. Хотя вызовы я всегда принимаю спокойно. Собственно, так было и в этот раз. Я приношу извинения Александру за отдельные оскорбительные высказывания в эго адрес. Это было грубо с моей стороны и некорректно относительно коллеги”, — объяснила она.

В то же время Богуцкая отметила, что то, что она извинилась за “тупой сапог”, не меняет ее позицию о недопустимости приобретения российской вакцины от коронавируса при любых условиях.

В то же время Богуцкая (педиатр по образованию) в комментариях под постом отметила, что не верит в создание действенной вакцины от коронавируса.

Напомним, Россия утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.

13 октября Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что в РФ зарегистрировали уже вторую вакцину против коронавируса.

  • Экс-глава МОЗ Украины Ульяна Супрун объяснила причины, по которым не стоит покупать вакцину от коронавируса COVID-19 у страны-агрессора – России.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса, если она пройдет все испытания и будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
Теги: вакцина, Богуцкая, вакцина, Коронавирус, Александр Качура

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться