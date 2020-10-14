Качура передумал судиться с Богуцкой, которая назвала его «тупым сапогом»

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура передумал судиться с коллегой по фракции Елизаветой Богуцкой, которая назвала его "тупым сапогом".

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, нардеп от “Слуги народа” Александр Качура заявил: “Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать”. Из-за этого его коллега по фракции Елизавета Богуцкая назвала “тупым сапогом”.

Качура в ответ заявил, что обратится в суд, однако уже через несколько дней передумал.

“В связи с извинениями за личные обиды Елизаветы Богуцкой считаю конфликт исчерпанным. Иск в суд не подают!”, — написал он.

Богуцкая рассказала, что у них с Качурой был личный разговор, во время которой им удалось прийти к согласию.

“Сегодня мы созвонились. Саша Качура предложил написать пост об исчерпанном конфликте. Я согласилась. Ведь любой худой мир лучше доброй войны. Хотя вызовы я всегда принимаю спокойно. Собственно, так было и в этот раз. Я приношу извинения Александру за отдельные оскорбительные высказывания в эго адрес. Это было грубо с моей стороны и некорректно относительно коллеги”, — объяснила она.

В то же время Богуцкая отметила, что то, что она извинилась за “тупой сапог”, не меняет ее позицию о недопустимости приобретения российской вакцины от коронавируса при любых условиях.

В то же время Богуцкая (педиатр по образованию) в комментариях под постом отметила, что не верит в создание действенной вакцины от коронавируса.

Напомним, Россия утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.

13 октября Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что в РФ зарегистрировали уже вторую вакцину против коронавируса.