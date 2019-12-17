Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

“У нас есть вопросы часто к Офису Президента по поводу, допустим, той же самой региональной политики, когда мажоритарщикам тем же важно, кто будет назначен главой ОГА. Потому что это региональные фонды, финансирование, от этого зависит как будет у них округ развиваться. У нас в этом плане есть вопросы, и они решаются в диалоге. Есть вопросы законодательных инициатив, которые Президент подает. Мы это все тоже обсуждаем, мы вызываем, Кабинет Министров. Когда есть вопросы к какому-то министру конкретному”, – сказал Качура.

Он объяснил, что Богдан приходит на заседания фракции, когда нардепы его попросят прийти.

“В данном случае Офис просим, чтобы Трофимов или Богдан пришли – они независимая институция. Они нам не подчиняются. А Кабмин нам подчиняется…”, – добавил депутат.

Касательно информации о том, что глава ОПУ часто влияет на решения фракции, Качура отметил:

“Есть истории отношений у людей каких-то в жизни. Те, кто знали Андрея Йосиповича, понятно, что они с ним, как с опытным юристом, могут консультироваться. Многие даже законодательные инициативы он опытным взглядом может посмотреть. Но давления нет, и противостояния нет, как вы говорите”.

Нардеп также заверил, что Богдан не раздает Парламенту никаких задач.

“Такое у нас все официальное, деловое общение. Каких-то таких подковерных подоплек нет. И когда говорят, что он прям задачи какие-то раздает и директор Парламента — это не соответствует действительности”, – резюмировал он.